Ene na de andere zaak aangespannen tegen landgoed in Epe: ‘Stop met procederen’

Onbegrip en woede om werkzaamhe­den ProRail en BAM: ‘Jullie blijken kankerver­wek­ken­de stof onze babykamer in te blazen’

De emoties liepen maandagavond hoog op bij het ‘keukentafelgesprek’ tussen ProRail en de bewoners van Kanaal Zuid. In het buurthuis in Apeldoorn hoopten de bewoners antwoord te krijgen op de vragen die ze hebben over hun gezondheid. Een halfjaar lang is er voor hun deur gewerkt met oude ballaststenen, waar kankerverwekkend kwartsstof bij vrijkwam.