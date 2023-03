Enzo de Boer focust zich alleen op handhaving met Beekbergen: ‘Klassebehoud staat voorop’

Handbal Achilles laat tegen concurrent zien dat het echt de beste is: ‘Wij hebben tien goede spelers, dat is het verschil’

Op de mooist denkbare wijze - in een onderling thuisduel tegen de nummer 2 - greep het Apeldoornse Achilles de titel in de tweede divisie van het handbal. De ploeg die het hele seizoen aan kop ging, pakte daardoor het kampioenschap in stijl. HVC maakte er een echte wedstrijd van, maar moest in de tweede helft toch buigen voor de dagendrang van Achilles: 22-19.