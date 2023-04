Er was haast bij, maar nu is er weer vertraging voor studentenbrug in Apeldoorn

Asrin snakt vijf jaar na spanband­moord naar rust: ‘Mijn moeder was bang voor mijn vader’

Haar vader wurgde haar moeder. Nú pas, bijna vijf jaar na dato, is de laatste, slepende kwestie na de zogenoemde spanbandmoord in Apeldoorn achter de rug. Asrin Rahimi (39) hoopt dat ze daardoor eindelijk tot rust kan komen. ,,Hij is een sociopaat, bij wie ik uit de buurt moet blijven.”