Erik Groen houdt na derde plaats geen medaille over aan het NK mountainbike: ‘Ik reed constant achter de feiten aan’

Dit stuurden jullie in: Katten willen tochtje op de fiets maken • Brummen ruimt meer dan 5000 peuken op

Marjan zag dat twee katten zich misschien ook wel eens aan fietstocht wilden wagen, de Lions in Deventer zamelden een mooi bedrag in voor een voedselproject en Brummen pakte de peukenmeuk aan. Dat stuurden onze lezers deze week in.