Extinction Rebellion groeit als kool en laat zich steeds meer zien in Oost-Nederland

Peter hielp tienduizen­den kinderen aan zwemdiplo­ma: ‘Ben bekende Apeldoor­ner geworden’

Als hij door de binnenstad van Apeldoorn loopt, moet hij ‘heel vaak gedag zeggen’. In een restaurant is de begroeting ‘hé badmeester’ naar eigen zeggen nooit ver weg. Peter van Amerongen (67) heeft in vijftig jaar tijd tienduizenden Apeldoorners zwemles gegeven. Nu neemt hij afscheid. ,,Ik ben een bekende Apeldoorner geworden.”