Extinction Rebellion voert actie bij ING-kantoor in Apeldoorn: ‘ING, stap uit olie en gas’

Regionale truckruns vallen om door verzeke­rings­re­gels, maar er is ook goed nieuws!

Een lange colonne toeterende trucks met daarin de opgewekte gezichten van mensen met een beperking. De zogenaamde truckruns zijn elk jaar weer een groot succes, maar door een ongeluk vorig jaar lijkt de traditie in het water te vallen. Zo ook Flevo Trucktour Dronten, die deze week aankondigde het evenement af te blazen. Wat doen andere organisaties in deze regio? Kijken ze naar mogelijkheden of blijven ook hun wegen leeg?