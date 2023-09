Fietser aangereden op gevaarlijke kruising Apeldoorn

Maartje Korstanje maakt kunstwerk voor Apeldoorn­se wijk De Heeze

Naast de buurttuin in de Apeldoornse wijk De Heeze staat vanaf deze week een nieuw kunstwerk. Het gaat om een beeldengroep van Maartje Korstanje, bestaande uit vijf beelden, waarvan de grootste bijna 2 meter hoog is. Ze maakte de beeldengroep, haar eerste kunstwerk voor in de buitenruimte, op initiatief van werkgroep Buurttuin De Heeze.