Filmpje van Richards 90e verjaardag is al 185.000 keer bekeken, dankzij actie voor goed doel in Apeldoorn

Nu nog een verstopte plek midden in Apeldoorn, straks een bijzondere woonloca­tie

Je kan het met wat romantiek een goed bewaard geheim noemen. In elk geval is het een plek waar de meeste mensen nu niets te zoeken hebben - afgezien misschien van de parkeerplaats. Die ook niet opvalt, al is het midden in Apeldoorn. Straks moet het hier bruisen en moet jong en oud er een woning kunnen vinden.