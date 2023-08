Forse celstraf voor dronkaard uit Wilp die ernstig ongeval veroorzaakt: ‘Laat het op alle fronten afweten’

Politie maakt zich zorgen om verstande­lijk beperkte Samed, die mogelijk verdwaald is in Apeldoorn

De politie roept op sociale media op om in Apeldoorn en omgeving uit te kijken naar Samed. Ook is er een burgernetmelding voor de man uitgegaan. Samed, die een verstandelijke beperking heeft, is rond middernacht vertrokken vanaf de Rustoordlaan.