Foutje met schakelen: auto rijdt niet achteruit, maar dwars door muur

Dit is niet de tuin maar het dak van Adèle uit Apeldoorn: ‘Scheelt op warme dagen zo 3 graden’

De energiecrisis is enigszins tot bedaren gekomen. Toch zijn de energieprijzen nog historisch hoog. Wat hebben we met z’n allen van deze crisis geleerd en wat doen we sindsdien anders? Adèle Reiss, zelf al veel langer energiebespaarder: ,,Ik zie nog ieder jaar dat ik weer iets zuiniger ben.” En de hele buurt doet met haar mee.