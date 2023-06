Geen eigen restaurant? Dan lonkt voor Levi (15) uit Hoenderloo een baan als lasser

Voorst wil ruim 1 miljoen uittrekken voor huisvesten statushou­ders in Wilp: ‘Ben hier wel van geschrok­ken’

Er wordt nu nog vlees verkocht, maar binnenkort wonen er misschien wel statushouders. De gemeente Voorst wil vleesgroothandel Clubsteaks in Wilp kopen en voor ruim 1 miljoen euro verbouwen om er acht tot tien statushouders op te vangen. Omwonenden staan daar nog niet om te springen. ,,Er is in dit dorp niks te doen voor ze.”