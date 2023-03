Geert uit Apeldoorn ontmoet nieuwe mensen in Autisten Café: ‘We zijn zoals we zijn’

Mobility Clinic bij AV’34 in Apeldoorn voor mensen met een fysieke handicap

Bij atletiekvereniging AV’34 in Apeldoorn wordt op zaterdag 1 april een gratis Mobility Clinic gehouden. Het evenement is speciaal voor mensen met een fysieke handicap, een amputatie of spasme, die beter of sportiever willen bewegen met hun hulpmiddel, bijvoorbeeld een prothese of orthese/spalk.