Gelre ziekenhuizen werkt nu samen met Buurtzorg Nederland voor chemotherapie thuis

Geamputeer­de vleugels en illegaal bezit; honderden vogels in beslag genomen bij handelaar in Gelderland

Bij een vogelhandelaar in Gelderland zijn 369 eenden, ganzen, fazanten en een zwaan in beslag genomen na een controle door inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De meeste vogels hadden geleewiekte vleugels. Dat is verboden in Nederland. Tegen de man wordt een proces-verbaal opgemaakt.