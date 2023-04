Gemeentehuis Voorst in de race voor prestigieuze architectuurprijs: ‘Met deze scheuren? Opvallend’

Neven verdacht van aanslag in Apeldoorn: ‘Verraad zit niet in mijn bloed’

De neven Karel K. (36) en Frans K. (32) zouden eind vorig jaar een aanslag hebben gepleegd in Apeldoorn, met de ontploffing van illegaal vuurwerk in een woonwagen. De één zegt ‘onschuldig’ te zijn, de ander laat niets los. ,,Verraad zit niet in mijn bloed.”