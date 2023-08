De elektri­sche fiets van Thea (75) werd gestolen, maar haar stuurtas kreeg ze via een omweg terug

Een fiets die foetsie blijkt nadat je bent vergeten om hem op slot te zetten: dat is helaas niets bijzonders. Het overkomt ook de in Apeldoorn vakantievierende Thea Mulder (75) uit Silvolde. Wél bijzonder is de manier waarop ze haar geliefde stuurtas weer terug heeft gekregen. ,,Mijn vertrouwen in andere mensen is hierdoor wel een beetje teruggekomen.’’