A1 vanaf dinsdag 5 september aantal avonden en nachten dicht tussen knooppunt Hoevelaken en Apel­doorn-Zuid

De A1 tussen knooppunt Hoevelaken en Apeldoorn-Zuid wordt in verband met onderhoudswerkzaamheden in de avond en nacht in fasen afgesloten tussen dinsdag 5 en dinsdag 12 september. Weggebruikers worden omgeleid en moeten rekening houden met een extra reistijd tot 30 minuten.