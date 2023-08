Gespot! 12 x op deze terrassen in Apeldoorn kun je héél goed mensen kijken

Had apparaatje invloed op onderzoek naar dodelijk ongeluk in Apeldoorn? ‘Zorgt voor storingen’

Had een apparaatje in de Volkswagen Golf van Dylan B. (31) invloed op het onderzoek naar het dodelijke ongeluk in Apeldoorn? Justitie stelt dat hij 142 kilometer per uur reed, maar advocaat Mischa van den Hoonaard heeft daar zijn twijfels bij. Hij pleit voor extra analyse, maar krijgt voorlopig nul op zijn rekest.