Gevaarlijke taferelen bij lichtfestival in Apeldoorn, gemeente grijpt in

Dit is waarom er twee Apa­che-he­li­kop­ters over Loenen vlogen: 'Het is een hechte groep'

Twee Apache-gevechtshelikopters van de de Koninklijke Luchtmacht zijn vrijdagmiddag over het militarie ereveld in Loenen gevlogen om een eregroet te brengen aan twee militairen die in 2015 omkwamen in Mali.