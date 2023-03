Gewonden door ernstig ongeluk met motor in Apeldoorn zijn bestuurder (36) en bijrijder (21)

De man komt uit Apeldoorn en was de bestuurder van de motor. De vrouw komt uit de gemeente Rhenen en was de bijrijder, laat de politie vanochtend weten. Allebei zijn zij na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is een 18-jarige man uit Apeldoorn, hij bleef ongedeerd.

Volledig scherm Hulpdiensten in actie na het ongeluk van gisteravond in Apeldoorn. © Luciano de Graaf

Blazen

Over de precieze oorzaak van het ongeluk op de Laan van Zevenhuizen is volgens een politiewoordvoerder nu nog niks te zeggen. Het onderzoek van FO-Verkeer, een gespecialiseerde afdeling binnen de Forensische Opsporing, loopt nog. Beide bestuurders hebben volgens de politie geblazen en er was in beide gevallen geen sprake van alcohol.

Terwijl het onderzoek gisteravond bezig was, reed een auto langs de pionnenafzetting en onder de afzetlinten door. Waarom de automobilist dit deed, is onduidelijk. De politie kan hier geen aanvullende informatie over geven.