Gezocht: kleine man op grijze scooter die werkneemsters HEMA in Apeldoorn terroriseerde

In zijn honger om geld en telefoons ging een man als een razende tekeer in Apeldoorn afgelopen september. Hij sloeg en schopte personeel van de HEMA, mishandelde vervolgens een voorbijganger en bedreigde tenslotte een vrouw met een mes. Veel buit leverde het niet op, wel trauma’s bij zijn slachtoffers.

Dat blijkt uit de uitzending van Opsporing Verzocht op NPO2, dat vanavond nog maar eens aandacht vroeg voor deze zeer gewelddadige daad.

Het voorval gebeurt in de vroege ochtend van dinsdag 27 september in het centrum van Apeldoorn. Rond 7.30 uur staan medewerksters van de HEMA aan de Mariastraat in de buurt van de personeelsingang te wachten tot zij naar binnen kunnen. Plots komt er een man op een grijze scooter het plein op gereden, stopt bij hen en eist geld en telefoons. Als de vrouwen proberen weg te vluchten, begint hij hen te schoppen en te slaan.

Nieuwe poging

De medewerkers kunnen allen ontkomen, waardoor de man niets buit heeft kunnen maken. Hij druipt af, maar doet niet veel later een nieuwe poging. Hij scheurt recht op een ander groepje af dat buiten bij een achteringang staat. Zij weten net op tijd de deur dicht te trekken, voordat de man hen iets kan aandoen. Na een schop op de deur gaat hij er weer vandoor, op zoek naar nieuwe slachtoffers.

Klap op het hoofd

Die vindt hij in een toevallige voorbijganger die naar zijn auto loopt. Hij krijgt een klap op zijn hoofd en als hij op grond ligt, wordt hij nog eens geschopt. Hij weet te ontkomen door zijn eigen zaak in de Mariastraat in te vluchten, maar heeft nog lang na het incident veel hoofdpijn gehad.

Nog is de honger kennelijk niet gestild, zo ervaart een vrouw aan de Korte Hezeweg, een slordige kilometer ten zuiden van de binnenstad later die ochtend. Op het moment dat zij in haar auto wil stappen wordt zij aangesproken door een man op een grijze scooter die vraag hoe laat het is. Hij wacht het antwoord niet af, maar begint meteen te schreeuwen dat ze haar mobiel moet geven ‘anders ga ik steken’. Dat blijft hij herhalen totdat de vrouw keihard begint te gillen. Dat levert al snel zo'n volksoploop op dat de overvaller het hazenpad kiest.

Scooter gestolen

De politie is - bijna een half jaar later - nog steeds naarstig op zoek naar de man en hoopte aanvankelijk dat de scooter een aanknopingspunt zou zijn. Maar volgens politiewoordvoerder Sven Strijbosch was die de nacht voor de geweldsuitbarsting gestolen in Arnhem. ,,Het zou dus ook goed kunnen dat de gezochte man uit Arnhem komt.’’ De scooter werd later teruggevonden in de Zonnedauw in Apeldoorn-Noord en Strijbosch hoopt dat er mensen zijn die hem daar hebben gezien. Ook andere getuigen worden dringend verzocht zich te melden.

Het gaat om een vrij kleine man met een getinte huidskleur.

Zoektocht overvaller Zwolse sushizaak gaat door

In dezelfde uitzending van Opsporing Verzocht was er ook aandacht voor een ander zeer gewelddadig incident: de mislukte beroving van een sushi-restaurant in de Zwolse wijk Aa-landen. Een man stormt daar op vrijdag 6 januari vlak voor sluitingstijd naar binnen, wervelt als een malle door het pand, bedreigt de personeelsleden en slaat tenslotte een medewerker met een pistool op zijn hoofd. Besluiteloos draalt hij nog even rond, om vervolgens zonder buit de zaak weer te verlaten. De politie in Zwolle zoekt hem nog altijd en vraagt specifiek twee getuigen op een brommer en een fiets zich te melden. Ook zijn er wat meer details bekend over de dader. Het zou een blanke jongeman van circa twintig jaar zijn, met donkere wenkbrauwen. Volledig scherm De overvaller bedreigde en sloeg het personeel van de sushizaak © Plaats Delict Overijssel