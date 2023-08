GGD adviseert: huizen Apeldoorn moeten zo snel mogelijk worden ontdaan van kankerverwekkend stof

met video Oversteken­de ganzen baren omwonenden zorgen, maar maatrege­len blijven voorlopig uit

Een toom ganzen steekt geregeld de Laan van Zevenhuizen in Apeldoorn over. Ze doen dat om van de vijvers in het Mheenpark naar een grasveldje te lopen. Een aantal buurtbewoners maakt zich zorgen. ,,Automobilisten rekenen er niet op. De kans is vrij groot dat er eerdaags eentje wordt aangereden.’’