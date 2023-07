Goedkoop tanken in Apeldoorn: bij deze benzinestations betaal je het minst

Boosheid om nieuw vandalisme Hoge Veluwe: ‘Helemaal klaar met dat gesar’

,,Zwaar ergerlijk.’’ Zo noemt hoofd bedrijfsvoering Jakob Leidekker de vernieling van een stuk hekwerk om Nationaal Park de Hoge Veluwe. ,,En dat is een understatement.’’ De wijzende vinger gaat naar protestgroepen tegen de afsluiting van oversteekplaatsen van groot wild. ,,Is dit de manier waarop we in Nederland met elkaar omgaan?’’