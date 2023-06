Groen Wit’62 zet de knop bijtijds om: ‘Dingen lopen soms anders dan verwacht’

Mokerslag voor ex-boer Gerrit van den Brink in ‘horrordos­sier’ na zeven jaar knokken

Hij is er kapot van. Na bijna zeven jaar knokken tegen de gemeente Apeldoorn, is het over en uit voor Gerrit van den Brink. De hoogste rechter heeft de knoop doorgehakt en de uitspraak is catastrofaal voor de ex-boer uit Uddel. Zijn bijna voltooide dubbele woning, waarop al sinds 20 oktober 2016 een bouwstop rust, moet tegen de grond. Binnen zes weken. ,,Dit slaat als een bom bij mij in.’’