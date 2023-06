Grote brand boven Aldi in Apeldoorn: ‘Wegwezen hier, asbest’, roept de politie

Vrouw (69) op e-bike zwaarge­wond na aanrijding, telefoon automobi­lis­te in beslag genomen

Een 69-jarige vrouw uit Apeldoorn is gistermiddag rond kwart over vier zwaargewond geraakt nadat zij op haar e-bike in haar woonplaats werd geschept door een automobiliste. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Europaweg met de Jachtlaan.