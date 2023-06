Grote brand in appartementen boven Aldi in Apeldoorn, sein brand meester gegeven

Degraderen gaat veel sneller dan promoveren, meer dan vijftig clubs zingen na de zomer toontje lager

VVOG valt uit de derde divisie, Flevo Boys niet meer in de vierde divisie, DOS Kampen in de tweede klasse, Be Quick’28, OWIOS en FC Meppel in de derde klasse, HTC en Kon. UD in de vijfde en laagste klasse. De versterkte degradatieregeling heeft in het amateurvoetbal diepe sporen nagelaten. En de operatie is nog niet voorbij.