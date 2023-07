Grote dorst? 11 x op deze plekken in Apeldoorn tap je gratis kraanwater

Als vuur geblust is en de rook opgetrok­ken, wordt de ravage van seksclub Beekbergen zichtbaar

Rookwalmen boven een geruïneerd pand. Meer is er zondagmorgen niet over van Club de Villa in Beekbergen. Iets na middernacht brak er brand uit in de luxere privéclub. In de loop van de ochtend komen er steeds meer mensen een kijkje nemen bij de seksclub. Waar de ene wielrenner afstapt om een selfie te maken, noemt een ander het ‘verschrikkelijk voor de eigenaar’.