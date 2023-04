Heftig ongeluk op A50 tussen Apeldoorn en Vaassen: twee mensen naar het ziekenhuis

UPDATE Honden en gewonde pups in beslag genomen in vervuilde woning in Vaassen: eigenaar aangehou­den

In een woning in Vaassen zijn 22 honden in beslag genomen. De dieren werden gewond en in een sterk vervuild huis aangetroffen. Het gaat om 5 volwassen honden en 17 pups. De eigenaar is aangehouden.