Helder weer in Apeldoorn vandaag

Apeldoor­ners kunnen meehelpen met monitoren van het vliegend hert vanuit de eigen tuinstoel

Het vliegend hert wordt de laatste jaren vaker in de bebouwde kom van Apeldoorn gezien. De eerste kever is eind mei al gespot. Om meer te weten te komen over dit bijzondere insect zoeken IVN Apeldoorn, KNNV Apeldoorn en EIS Kenniscentrum Insecten vrijwilligers die het vliegend hert, als deze voorkomt in hun tuin, de komende zes tot acht weken willen monitoren.