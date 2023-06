Heldere dag in Apeldoorn

VVD wil nu actie tegen overlast van bewoners gesplitste woningen in Apeldoorn. ‘De rek is er uit’

Het moet klaar zijn met de overlast. Want zo kan het niet langer, zeggen Stefani Hilferink en Jenny Elbertsen van de VVD in Apeldoorn, over woningen in de wijk waar grote groepen mensen wonen. En waar veel overlast wordt ervaren. Panden met een omzettingsvergunning, zoals dat heet. ,,Het gaat gewoon niet goed, het regent klachten. We moeten iets doen.”