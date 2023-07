Henri (63) uit Apeldoorn fietste 7683 kilometer dwars door Europa: ‘Er zijn zoveel lieve mensen op de wereld’

Eenentachtig dagen fietste hij er over. Van het zuidelijke Cabo de Sao Vicente In Portugal naar het hoge noorden in Kirkenes in Noorwegen reed Apeldoorner Henri Ververs (63) de langste offroad-bikepacking-route ter wereld, de European Divide Trail. 7683 kilometer door Europa. „Vertrouw op de locals.”