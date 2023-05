Hongaarse en Roemeense winkel in Apeldoorn loopt hard en gaat naar bijna twee keer zo groot pand

Met video Welke oranjetom­pou­ce is het lekkerst? We testen het op straat

Het is Koningsdag en traditiegetrouw hoort daar natuurlijk een oranjetompouce bij. Maar welke is het lekkerst? Ons testpanel ging de straat op met tompoucen van banketbakker Lindeboom in Zwolle, de Hema en van de supermarkt. We namen de proef op de som.