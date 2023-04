Hoofdrolspeler Macaré ziet CSV Apeldoorn punt overhouden aan enerverend duel: ‘Altijd volle bak de duels in’

Apeldoorn­se Sandy kruipt in de huid van Paw Patrol pup Everest: ‘Mijn afkomst was in mijn voordeel’

Na rollen in de musical Belle & het Beest en in de Titus en Fien Winterrevue mag de Apeldoornse Sandy Huisman (24) zich binnenkort onderdompelen in de wereld van hondenbrokken en blafgeluiden. Zij gaat namelijk de rol van pup Everest spelen in de theatershow Paw Patrol Live! De Grote Race van Van Hoorne Entertainment.