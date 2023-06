In Apeldoorn helder weer vanochtend

Muzikanten nemen benefiet-cd op voor wederop­bouw Oekraïne en publiek mag erbij zijn in Apeldoorn

In de Julianakerk in Apeldoorn wordt zaterdag een speciale cd opgenomen. Veel Oekraïense muzikanten dragen bij. De opbrengst van de cd is bestemd voor de wederopbouw van het land dat zwaar te lijden heeft onder de Russische invasie.