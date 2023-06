In beruchte Apeldoornse straat kunnen ze hun nieuwe buren maar beter te vriend te houden

Toeristen­mag­neet gaat na 30 jaar verder zonder Ab: ‘Het zal best raar zijn’

Ab Tromp heeft afgelopen week afscheid genomen als voorzitter van stichting de Veluwse Avondmarkt. Hij was meer dan 30 jaar betrokken bij het evenement dat iedere donderdag in juli en augustus duizenden mensen naar Beekbergen trekt. De laatste jaren heeft Tromp nieuwe marktmeesters ingewerkt. ,,Maar we kunnen best extra handen gebruiken’’, zegt Rémon Mulder.