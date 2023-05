In het begin een beetje mokken, maar na twee weken voelde het bijna beschamend als je het toch deed

tweede klasse Uitvaart­lei­der Gerrit Brouwer neemt bij AGOVV Apeldoorn definitief afscheid als trainer

Beroepshalve als uitvaartleider bij Rouwcentrum Rouwenhorst is het afscheid waar hij dagelijks mee geconfronteerd wordt definitief en onontkoombaar. De keuze om te stoppen met zijn hobby nam Gerrit Brouwer zelf en weloverwogen. Na meer dan veertig jaar als trainer in het amateurvoetbal zit hij bij de thuiswedstrijd van AGOVV tegen DESZ voor het laatst in de dug-out. ,,Het is mooi geweest.”