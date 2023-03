In korte tijd afvallen door te sporten? Dan moet je flink aan de bak

Gezonder LevenNatuurlijk, veel mensen willen gezonder leven en wat afvallen. Maar is daar nu een paar keer per week echt intensief sporten voor nodig? Of is in beweging komen al voldoende? ,,Alles is beter dan niets. Maar wil je iets veranderen, dan moet je aan de bak.”