István (37) en Adina (30) openden Hongaarse en Roemeense winkel in Apeldoorn: 'We zitten op een goede plek'

“We hadden dit idee een paar jaar geleden al”, zegt Adina. De Roemeense woont sinds een paar jaar samen met István in Apeldoorn. Ze leerde de Hongaar acht jaar geleden kennen via haar nicht. Na een tijd een langeafstandsrelatie te hebben gehad, trok Adina bij István in. “We hebben onder andere bij Turkse bakkerij Firat gewerkt, ik heb bij een coatingbedrijf gewerkt. Als enige vrouw”, voegt ze grimassend toe. Uiteindelijk koopt het koppel een huis in De Maten en begint hun idee om een eigen winkel te openen steeds meer vorm te krijgen.

Enige in deze regio

“Ook van buiten Apeldoorn komen mensen hiernaartoe: Utrecht, Arnhem, Deventer, Zwolle… We zijn de enige Hongaarse winkel in dit deel van het land. En we zitten hier op een goede plek”, zegt Adina. “Al kunnen mensen ons soms niet vinden. Dan staan ze met hun telefoon met navigatie erop in hun hand om zich heen te kijken op het Schubertplein”, zegt Adina, die weet dat haar winkel in de Apeldoornse volksmond gewoon in het Apeldoornse winkelcentrum Schubertplein zit. “Maar je kunt hier gratis parkeren en dat is een groot voordeel, vooral voor ‘onze mensen’. Die fietsen niet, helaas. Wij wel hoor, als het weer goed is, gaan we op de fiets. We zijn dan in een kwartiertje hier.”

Volledig scherm Twee vitrines vol Hongaars en Roemeens vlees. © indebuurt Apeldoorn

Hongaarse worsten

Behalve ‘hun mensen’ (“Er werken hier veel in de slachterij”) weten ook Nederlanders hun winkel te vinden. “Ze komen vooral voor de salami, de Hongaarse worsten. Maar ze kopen ook paprikapoeder en tubes paprikacrème. Onze paprikapoeder is heel anders dan de paprikapoeder die je in Nederlandse winkels koopt. Er zitten andere kruiden in en het poeder geeft ook kleur aan het eten”, vertelt Adina. “Hongaren en Roemenen eten veel vlees”, zegt haar vriend. Dus daar hebben ze twee vitrines van vol liggen. Verder vind je in de winkel onder meer kaas, diepvriesproducten, zoetigheid (waaronder Túró Rudi, Hongaarse chocolade gevuld met zoete kaas) en wijnen.

Zelf op pad

Het gaat goed met hun winkel, beaamt Adina. “Bij de opening hadden we twee koelkasten, nu meer. En we hebben twee vitrines met vlees terwijl we begonnen met één. Wat wel lastig is, dat de laatste tijd alles zo ontzettend duur is. We hebben ook steeds vaker leveringsproblemen, dus rijden we vaak zelf naar Hongarije en Roemenië op om producten in te kopen”, zegt Adina.

Lekkeristic is open van dinsdag tot en met vrijdag van 12.00 tot 19.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Volledig scherm De gevel van Lekkeristic. © indebuurt Apeldoorn

