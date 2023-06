Kan het draagvlak voor azc in Apeldoorn groeien? Saif (19) probeert het met iets nieuws

Universi­tei­ten gaan in Apeldoorn uitzoeken wat er beter kan in topsport én gymles

Komen ideeën voor een leuke, uitdagende gymles straks uit Apeldoorn? Gaan topsporters in deze regio beter presteren dankzij nieuwe inzichten? Het zijn gehoopte uitkomsten van een nieuw instituut rond sport, bewegen en gezondheid. Twee universiteiten gaan in Apeldoorn wetenschappelijk onderzoek doen en kennis delen. De gemeente wil daar geld in steken.