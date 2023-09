Karakteristieke buurt in Apeldoorn wordt gesloopt, bewoners strijdvaardig: ‘Willen gecompenseerd worden’

Expert: ‘Als je nu wolven afschiet, worden de problemen alleen maar groter’

Maakt bejaging van wolven het probleem alleen maar groter? De Faunabescherming zegt van wel. Volgens wolvendeskundige en ecoloog Erwin van Maanen uit Diepenveen is dat een deel van de waarheid. ,,We weten simpelweg nog te weinig over de Nederlandse wolvenpopulatie.’’