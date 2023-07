Kilometerheffing voor gemiddelde autobestuurder in Apeldoorn komt uit op 803 euro

‘Enorm dilemma’ rond wegrestau­rant bij Apeldoorn: ‘Eerder om tafel gemoeten met Rijk en provincie’

Grijpt Apeldoorn nu niet in met een parkeerverbod rond Mendel in Beekbergen, dan raakt het wegrestaurant waarschijnlijk nog meer parkeerplaatsen kwijt. Dat stelt wethouder Peter Messerschmidt. Hij noemt de kwestie ‘een enorm dilemma’. ,,We hadden eerder om tafel gemoeten met het Rijk, de provincie en Rijkswaterstaat.”