‘Kok in de Klas’ op basisschool De Korf in Apeldoorn

In totaal 120 Nederlandse basisscholen en 3000 bovenbouwleerlingen doen komende week mee aan het project Kok in de Klas. Een kok bezoekt een klas en neemt de leerlingen mee in de geheimen van het vak. In Apeldoorn komt Michiel Mulder naar basisschool de Korf in de wijk de Maten.