Koning binnenkort aanwezig bij opening van uitbreiding Paleis Het Loo

Vorig jaar heropende het 17de-eeuwse hoofdgebouw van het paleis, na een jarenlange restauratie en herinrichting. In de afgelopen vijf jaar is ook druk gebouwd aan een ondergrondse uitbreiding. Die ligt onder het voorplein (bassecour) van Het Loo. Dat is dus vanaf 22 april te bezoeken.

In die uitbreiding zal onder meer de vaste tentoonstelling De Oranjes te zien zijn, over de geschiedenis en de rol van het Nederlandse koningshuis. Er zijn daarnaast ruimtes voor tijdelijke exposities. De uitbreiding is zo’n 5000 vierkante meter groot.

Of de koning op 21 april de openingshandeling verricht of aanwezig is als gast, kon het paleismuseum maandagochtend nog niet aangeven. In de aanloop naar die ingebruikname gaat het paleis vanaf 27 maart dicht; een kleine maand later is publiek weer welkom.

Volledig scherm Een impressie van hoe het voorplein er zometeen ongeveer uit moet zien. De ondergrondse uitbreiding heeft een glazen dak. © Museum Paleis Het Loo - KAAN Architecten

Volledig scherm Een impressie van de ondergrondse uitbreiding. © Museum Paleis Het Loo - KAAN Architecten

Volledig scherm Het bouwen van de ondergrondse uitbreiding was een enorme operatie. © Rob Voss

