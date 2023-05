Koppels uit Ugchelen winnen ton bij Vriendenloterij Goed Geld Gala: ‘We spelen pas vijf maanden mee!’

Vijftien panelen aan Stadskade in Apeldoorn, ter ere van generatie die ho­mo-emancipa­tie tot stand bracht

Rob van Leeuwen is trots. Vanaf 19 mei is de expositie Oudroze aan de Stadskade in Apeldoorn te zien. ,,Een geweldige stap om de LHBTIQA+-gemeenschap beter zichtbaar te maken’’, zegt Van Leeuwen namens regenboogwerkgroep Pride055.