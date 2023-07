Kratje bier vliegt door de auto bij crash in Hoenderloo: geiten niet onder de indruk

indebuurt.nl Gratis zonnebrand­crè­me in Apeldoorn: hier moet je zijn

Wat schijnt het zonnetje de laatste tijd toch veel in Apeldoorn. Het is daarom belangrijk om je goed in te smeren. Apeldoorners hebben geluk, want in onze stad staat een zogenoemde ‘smeerpaal’ waar je gratis zonnebrandcrème kan krijgen.