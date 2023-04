Krijgen we lenteweer tijdens Koningsdag in Apeldoorn? Dit is de weersverwachting

Klaas K. (44) uit Apeldoorn ‘ruimde hondenpoep op’, maar krijgt celstraf

Hij had er naar eigen zeggen ‘niets mee te maken’. Klaas K. (44) claimde dat hij ‘in de keuken’ stond, toen twee auto’s in zijn straat vlam vatten. De rechter denkt daar anders over en legt de Apeldoorner een gevangenisstraf op.