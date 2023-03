Kruipen en stilstaan op regionale snelwegen: zware regenval zorgt voor drukste ochtendspits van het jaar

Een vette regenbui die precies tijdens de ochtendspits van west naar oost over het land trok, heeft voor de zwaarste ochtendspits van het jaar gezorgd. Vooral rond Apeldoorn stond het overal muurvast, mede dankzij een stilstaande vrachtwagen op de A1.

Volgens de ANWB stond er op het hoogtepunt - zo rond half negen - meer dan elfhonderd kilometer file in het land, terwijl dat op een normale doordeweekse dag zo tussen de drie- en zeshonderd kilometer staat. De timing van de bui, waarin de regen soms met bakken naar beneden kwam, kon wat dat betreft niet beroerder.

Aquaplaning

Veel aanrijdingen waren er niet, maar het verkeer had wel veel last van het vele water. Rijkswaterstaat waarschuwde voor aquaplaning. In deze regio stond het vooral vast rond Apeldoorn, waar zo rond zeven uur op de A1 richting Amersfoort ook nog eens een vrachtwagen stil kwam te staan.

Wie daar in de file terecht kwam, deed meer dan een uur langer over de reis. Het verkeer werd omgeleid via de A50 en A28, waar bij gevolg het verkeer ook stokte. Tussen Apeldoorn en Arnhem stond op een gegeven moment een file van 15 kilometer.

Bij Lelystad op de A6 ontstond later in de ochtend een lange file vanwege een vergelijkbaar incident. Door een kapotte auto was daar een rijstrook gesloten.

Ook was het erg druk op de A1 bij Deventer en rond knooppunt Hattemerbroek, waar de A28 en de A50 elkaar kruisen. Op de A28 was het hele stuk tussen Harderwijk en Amersfoort nagenoeg één lange file en verder naar het noorden was het kruipen geblazen op de N50 tussen Zwolle en Kampen.

De zwaarste ochtendspits tot nu toe was die van vorige week. Ook toen was de regen een forse spelbreker.

