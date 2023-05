Kunstenaars uit Hoenderloo houden voor het eerst open huis: bezoekers kunnen zelf aan de slag

Dennis (50) uit Apeldoorn laat druk leven los en maakt droom waar: ‘Tranen zullen over m'n wangen lopen’

Dennis Wooning uit Apeldoorn heeft een druk leven. Hij werkt voor ABN Amro in Amsterdam en is daarnaast ook meerdere jaren voorzitter van voetbalvereniging WSV en hockeyclub Ares. Maar de komende maanden heeft hij geen enkele verplichting meer, want hij gaat zijn droom waarmaken.