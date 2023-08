Bootje varen: zo lang is het Apeldoorns Kanaal

Op deze plek bij Omnisport staan over een paar jaar de deelauto’s (en meer) klaar

Een stukje fietsen om bij Omnisport in een deelauto te stappen en zo de reis voort te zetten. Het kan voor inwoners van De Maten en Osseveld/Woudhuis over drie jaar maar zo de realiteit zijn. Oh ja: voor vertrek is er ook tijd voor een vers bakje koffie.