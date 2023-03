Lentekriebels: 5 x evenementen in maart waar we naar uitkijken

indebuurt.nlHeb jij al lentekriebels? Wij wel! We zetten vijf toepasselijke toffe evenementen in de maand maart op een rij.

12,5 jarig jubileum van Het Achterom

Het Achterom viert 10, 11 en 12 maart het 12,5 jarig jubileum. Vrijdag 10 maart speelt duo Twogether van 16.00 tot 20.00 uur, zaterdag 11 maart is er een silent disco party (van 19.00 tot 1.30 uur, entree 15 euro) en zondag 12 maart speelt Dirty Ol’ Socks Ierse folkmuziek vanaf 16.00 uur. De evenementen van vrijdag en zondag zijn gratis en zonder aanmelden toegankelijk, voor de silent disco kun je mailen naar info@hetachterom.nl.

Royal Light Festival

Van woensdag 15 tot en met zondag 19 maart kun vindt het nieuwe festival Royal Light Festival plaats in Apeldoorn. Langs een route van drie kilometer vanaf Paleis Het Loo naar de Apeldoornse binnenstad die je te voet of op de fiets kunt afleggen staan zeven lichtobjecten van nationale en internationale kunstenaars. Naast de route kun je in en rond de stad genieten van verschillende lokale events.

Lentekriebels bij SOAP

Stadsstrand SOAP viert dat de lente bijna begint. Op zaterdag 18 maart draait dj Duncan Young plaatjes, op zondag 19 maart treedt coverduo Robin & Saniye op en draait dj Kees. Beide dagen kun je genieten van cocktails, seizoensbieren en hapjes die bij de lente passen. Lentekriebels begint beide dagen om 14.00 uur en is gratis toegankelijk.

Voorjaarskermis

Van zaterdag 18 tot en met zondag 26 maart is het voorjaarskermis op het parkeerterrein van De Voorwaarts. De kermis met ruim veertig attracties is dagelijks geopend van 14.00 tot 23.00 uur. Parkeren is gratis.

Volledig scherm Zomerkermis op De Voorwaarts. © uitinapeldoorn

Brocante markt op het Zwitsalterrein

Snuffelen tussen oude snuisterijen kan dit jaar weer tijdens de brocante markt op het Zwitsalterrein. Op zaterdag 25 en zondag 26 maart van 10.00 tot 17.00 uur zijn er verkopers met woonspullen, brocante, antiek uit binnen- en buitenland. De entree voor volwassenen is 5 euro, kinderen t/m 12 jaar mogen gratis naar binnen. Parkeren is ook gratis.

Volledig scherm Brocante markt op het Zwitsalterrein. © Fokke P. de Boer

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Apeldoorn. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!