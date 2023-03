Lezers uit Deventer, Salland en de Achterhoek: verbazing over biljetten • gezonde school in Heino

Een biljet van 25 gulden? Nooit gezien!

Verbaasde gezichten bij de medewerkers van Albert Heijn in de Zuidwijken in Zutphen. Daar is met bewondering gekeken naar de enorme hoeveelheid oud en vreemd geld van over de hele wereld dat daar de afgelopen weken is ingezameld.

Rob Brandt van de Lionsclub Zutphen kwam de boxen vrijdagavond tussentijds legen en deed er nog een schepje bovenop. Hij liet Amber en Sander de oude Nederlandse bankbiljetten zien. Vooral het biljet van 25 gulden werd bewonderd, mede omdat er geen biljetten met een waarde van 25 meer bestaan.

Amber en Sander van Albert Heijn in de Zuidwijken verbazen zich over de zeer fraaie en kleurrijke Nederlandse guldenbiljetten.

De les in bankbiljetten levert twee conclusies op: er is een nieuwe generatie die nog nooit guldenbiljetten heeft gezien en Rob begint zich plotseling erg oud te voelen.

De opvallende blauwe inzamelzuilen voor oud en vreemd geld staan nog tot eind maart in de winkels van Albert Heijn in Warnsveld en Zutphen. De opbrengst is bestemd voor oogoperaties in Afrika.

Paul Bombeld, Lionsclub Zutphen

Koken binnen je budget in Brummen

De door de BIJ de bieb, in samenwerking met Sonja Leemkuil van Stichting Onze DROOM, georganiseerde cursus koken binnen je budget is afgerond met de uitreiking van een certificaat aan alle deelnemers. Alle geslaagden kregen een certificaat uit handen van Taalhuis-coördinator Mariël Schotpoort. De deelnemers hebben acht keer samen gekookt, onder leiding van Dineke Fishboure in de gezellige ruimte van Onze DROOM.

John heeft veel geleerd en kookt nu zelf vers in plaats van magnetronmaaltijden. Jacque heeft veel aparte dingen gegeten en dat was lekker en gezellig. Petra heeft voor vandaag een heerlijk toetje gemaakt: crumble-appel. Yolanda heeft erg genoten, geweldig en laagdrempelig. ,,Ik heb veel geleerd, ook van de andere deelnemers.’’

Een impressie van de cursus Koken binnen je budget.

Sanne kan al heel goed koken, maar heeft lekker gegeten en gaat thuis verschillende gerechten maken. Taghrid, die van oorsprong uit Syrië komt, heeft hier Nederlands leren koken en blijft dat thuis ook doen. Alle acht deelnemers roemen de goede sfeer en de gezelligheid.



De cursus budget koken wordt binnenkort in Eerbeek gehouden: vanaf 17 april van 9.30- 12.30 uur in de bibliotheek in Eerbeek. Informatie en aanmelden: m.schotpoort@bijdebieb.nl

Ageet Berkenbosch, BIJ de bieb (Stichting Bibliotheek Berkel & IJssel)

Koor uit Raalte zet twee leden in het zonnetje voor 40-jarig lidmaatschap

Tijdens de algemene ledenvergadering van het Interkerkelijk Zang- en Gospelkoor Freedom zijn twee bijzondere jubilarissen gehuldigd. Sopraan Gerta Heetkamp en tenor Gerrit Nijenhuis zijn 40 jaar lid, een geweldige mijlpaal.

Zij werden in het zonnetje gezet met een uniek cadeau. Sinds deze ledenvergadering maakt Gerta, na tientallen jaren, ook weer onderdeel uit van het bestuur. De nieuw verkozen voorzitter Ronald Jonkman is hiermee zeer in zijn nopjes. Samen met penningmeester André Booijink vormen zij nu het zakelijk bestuur.

Gerrit Nijenhuis en Gerta Heetkamp met het bijzondere geschenk dat zij voor hun al even bijzondere mijlpaal kregen, in het Annahonk in Raalte.

Het koor Freedom heeft uitgesproken dit jaar werk te maken van het werven van nieuwe leden. Lijkt het jou leuk om te zingen, kom gewoon eens langs op een woensdagavond in het Annahonk. Vanaf 19.45 uur repeteert het koor onder leiding van een jonge en zeer enthousiaste dirigent, Samuël van Leussen. Meer info: Freedomraalte.nl.

Ronald Jonkman, Raalte

Gezonde school in Heino

Basisschool de Gouden Emmer in Heino heeft het vignet Gezonde school gekregen. Dit hebben we samen met alle kinderen onthuld en gevierd met een gezonde snack.

Met dit vignet laten we zien dat we structureel werken aan gezondheidsthema’s als welbevinden, voeding en bewegen.

Er is op school veel aandacht voor een duurzame wereld. We hebben al jaren het project Boerderijschool, waarbij we samenwerken met ecologische boer Jan Overesch en zijn vrouw, stichting Duurzaam Heino en kok Paul Herbrink. Kinderen uit groep 6 gaan bij deze boerderij na de voorjaarsvakantie wekelijks aan de slag.

Op het schoolplein staan fruitbomen, vogelhuisjes en hebben we een groot insectenhotel.

En zo zijn er nog meer criteria waardoor wij ons nu Gezonde School mogen noemen en daar zijn wij trots op!

Marlou Kerkmeijer, leerkracht Gouden Emmer

De Gouden Emmer in Heino.

